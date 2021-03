Knapp zehn Monate nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd hat in Minneapolis der Prozess begonnen.

Angeklagter ist ein früherer Polizist, dem unter anderem Mord zweiten Grades vorgeworfen wird. Das entspricht Totschlag in einem besonders schweren Fall und kann mit bis zu 40 Jahren Haft bestraft werden. Den eigentlich vorgesehenen Beginn der Geschworenen-Auswahl verschob der zuständige Richter zunächst auf morgen. Die Staatsanwalt hatte gefordert, den gesamten Prozess zu verschieben, um die Entscheidung einer höheren Instanz abzuwarten. Dabei geht es um die Zulassung eines weiteren Anklagepunkts.



Der 46-jährige Floyd war am 25. Mai vergangenen Jahres in Minneapolis bei einer brutalen Festnahme ums Leben gekommen. Die Polizeibeamten hatten ihn wegen des Verdachts festgenommen, mit Falschgeld bezahlt zu haben. Sie drückten ihn auf der Straße zu Boden. Der angeklagte Polizist kniete rund acht Minuten lang auf Floyds Hals. Das Handy-Video, auf dem der Tod Floyds festgehalten ist, hatte landesweit zu Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus geführt.



Hier gibt es Fragen und Antworten zum Beginn des George-Floyd-Prozesses.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.