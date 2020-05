In den USA ist nach dem Tod des schwarzen Bürgers George Floyd in Minneapolis ein Polizist wegen Mordes angeklagt worden. In der Stadt wurde unterdessen eine nächtliche Ausgangssperre verhängt.

Die Staatsanwaltschaft verwies auf ein Video, das ein brutales Vorgehen bei einem Einsatz zeigt. Zu sehen ist der Polizist, wie er mit dem Knie Floyds Hals minutenlang zu Boden drückt. Das als rassistisch angeprangerte Vorgehen führte in Minneapolis, aber nicht nur dort, zu Protesten und Ausschreitungen. Der Bürgermeister der Stadt verhängte eine nächtliche Ausgangssperre.



Der Gouverneur von Minnesota, Walz, erklärte, er erwarte, dass die beteiligten Beamten rasch zur Rechenschaft gezogen würden. Drohungen von Präsident Trump bei Twitter, auf Plünderer schießen zu lassen, bezeichnete er als nicht hilfreich. Der Online-Dienst markierte die Botschaft mit dem Hinweis, sie verstoße gegen die eigenen Regeln zur Gewaltverherrlichung.