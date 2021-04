Nach dem Tod eines schwarzen Bürgers bei einem Polizeieinsatz im US-Bundesstaat Minnesota hat Präsident Biden zur Ruhe aufgerufen.

Friedlicher Protest sei verständlich, sagte Biden im Weißen Haus. Für Gewalt gebe es aber keine Rechtfertigung. In der Region um die Metropole Minneapolis verhängten die Behörden eine nächtliche Ausgangssperre. Die Polizeipräsenz wurde erhöht, nachdem es gestern zu Gewalt gekommen war.



In Brooklyn Center im Norden von Minneapolis hatte eine Polizistin den Afroamerikaner bei einer Verkehrskontrolle erschossen. Der Polizeichef des Ortes geht von einem Versehen aus. Nach ersten Erkenntnissen habe die Beamtin statt eines Elektroschockers irrtümlich ihre Pistole gezogen.



In Minneapolis läuft derzeit der Prozess gegen einen früheren Polizisten wegen des gewaltsamen Todes des Afroamerikaners George Floyd im Mai vergangenen Jahres.

