Nach der Tötung des Afroamerikaners Daunte Wright bei einem Polizeieinsatz in den USA wirft die Staatsanwaltschaft der verantwortlichen Polizistin Totschlag zweiten Grades vor.

Sie habe den Tod Wrights verursacht und müsse dafür zur Rechenschaft gezogen werden, erklärte die Staatsanwaltschaft im Bundesstaat Minnesota. Totschlag zweiten Grades entspricht in Deutschland etwa dem Straftatbestand der fahrlässigen Tötung.



Der 20-jährige Wright war am Sonntag nach einem Schuss in die Brust gestorben. Die Polizei sprach von einem Versehhen. Die Beamtin habe ihren Elektroschocker einsetzen wollen und irrtümlich zur Pistole gegriffen. - Nach dem Tod Wrights kam es zu teilweise gewaltsamen Ausschreitungen.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.