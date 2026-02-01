Gerichtsurteile

Das brutale Vorgehen der US-Einwanderungsbehörde ICE steht weiter in der Kritik. (Getty Images / The Minnesota Star Tribune / Richard Tsong-Taatarii)

Während der Bundesstaat Minnesota damit scheiterte, die umstrittenen Razzien auf seinem Gebiet per einweiliger Verfügung auszusetzen, müssen die Regierungskräfte einen fünfjährigen Jungen und dessen Vater wieder freilassen. Ein Bezirksrichter entschied, der aus Ecuador stammende Mann und sein Sohn seien durch die Verfassung gegen derart unangemessene Behandlungen geschützt. Insbesondere die Festnahme des Kindes hatte international für Empörung gesorgt.

Justizministerin Bondi erklärte, die Regierung werde sich durch Klagen nicht davon abbringen lassen, in Minnesota Bundesrecht durchzusetzen. Der Bürgermeister von Minneapolis, Frey, beklagte wiederum, ICE-Agenten hätten Angst, Unruhe und Schaden in seine Stadt gebracht.

