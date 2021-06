Belarus hat auf die Sanktionen der Europäischen Union reagiert und Gegenmaßnahmen verhängt.

Das Außenministerium in Minsk teilte mit, sich aus dem EU-Partnerschaftsprogramm zurückzuziehen. Damit beteiligt sich Belarus nicht mehr an der gemeinsamen Bekämpfung organisierter Kriminalität sowie an der Eindämmung illegaler Migration. Auch der belarusische Vertreter bei der EU soll zunächst abgezogen werden. Der EU-Repräsentant in Minsk wiederum wurde aufgefordert, abzureisen.



Die EU hatte Wirtschaftssanktionen gegen Belarus verhängt und damit auf die Verhaftung eines Regimekritikers reagiert. Dessen Flug war auf Anweisung aus Minsk umgeleitet und zur Landung gezwungen worden.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.