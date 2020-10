In Belarus hat die Opposition für heute erneut zu einem Protest gegen Präsident Lukaschenko aufgerufen.

Der Appell der Demokratiebewegung richtet sich an Unterstützer im ganzen Land; darin heißt es, die Menschen sollten ihr Recht auf Neuwahlen einfordern. Das Innenministerium in Minsk warnte vor einer Teilnahme. Man habe die Sicherheitskräfte verstärkt und werde - je nach Lage - auch Spezialausrüstung einsetzen. Details nannten die Behörden nicht.



Der Protest habe schon Erfolge gebracht, schrieb Oppositionsführerin Tichanowskaja im Messengerdienst Telegram. Das Regime habe verstanden, dass es mit den Belarussen reden müsse. Tichanowskaja bezog sich dabei auf das Treffen von Präsident Lukschenko mit inhaftierten Oppositionellen. Sie lebt derzeit in Litauen im Exil.



Es ist das neunte Wochenende in Folge, an dem die Menschen in Belarus nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl auf die Straße gehen. Auch die EU geht von Wahlfälschung aus.

