In Belarus sind wie zuletzt jeden Sonntag Menschen gegen Staatschef Lukaschenko auf die Straße gegangen.

Im Internet wurden Videos veröffentlicht. Sie zeigen Protestierende, die mit den weiß-rot-weißen Fahnen der Opposition durch Wohngebiete in Minsk zogen. Sie riefen: "Es lebe Belarus". In den vergangenen Wochen gingen Sicherheitskräfte brutal gegen die Proteste vor. Seit dem Beginn vor fast fünf Monaten kamen wohl mehr als 30.000 Menschen in Polizeigewahrsam. Anfangs hatte es Massenkundgebungen gegeben. Seit einiger Zeit werden sie von der Staatsmacht massiv unterbunden.

