Bei neuen Protesten gegen den Machthaber Lukaschenko in Belarus sind vermummte Sicherheitskräfte gegen Demonstranten vorgegangen. Unter anderem zeigten über den Messenger Telegram verbreitete Videos, wie Uniformierte in der Hauptstadt Minsk Tränengas gegen friedliche Kundgebungsteilnehmer einsetzten, um einzelne Gruppen aufzulösen.

Bis zum Mittag sollen 30 Menschen festgenommen worden sei. Erneut waren zahlreiche Metrostationen in Minsk gesperrt, damit Demonstranten nicht ins Stadtzentrum gelangen konnten. Zudem riegelten Sicherheitskräfte Straßen und Plätze ab. Auch das mobile Internet war weitgehend abgeschaltet.



Berichten zufolge waren mehrere Tausend Menschen in größeren Gruppen in Minsk unterwegs. Proteste gab es demnach auch in anderen Städten. Sie dauern seit der umstrittenen Präsidentenwahl am 9. August an.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.