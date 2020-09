Die Opposition in Belarus hat für heute landesweit zu Großdemonstrationen gegen Präsident Lukaschenko aufgerufen.

In der Hauptstadt Minsk ist eine so genannte "Amtseinführung des Volkes" geplant, bei der die Bürgerrechtlerin Tichanowskaja symbolisch zur Staatschefin ernannt werden soll.



Gestern gab es bei Kundgebungen gegen Lukaschenko in mehreren Städten fast einhundert Festnahmen. Die Opposition in Belarus sieht die Präsidentschaftswahl Anfang August als gefälscht an. Damals war Lukaschenko nach offiziellen Angaben im Amt bestätigt worden.

