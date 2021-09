Belarus erwartet eine große Waffenlieferung aus Russland, darunter Dutzende Kampfflugzeuge, Hubschrauber und Luftabwehrsysteme.

Das kündigte Präsident Lukaschenko in der Hauptstadt Minsk an. Zugleich verwies er auf einen Schulterschluss mit Moskau und erklärte, die Streitkräfte seines Landes seien mit ihrem Schwerpunkt nach Westen ausgerichtet. Der vor einem Jahr zum Wahlsieger erklärte Präsident sieht sich vom Westen wegen seines harten Vorgehens gegen die Oppositionsbewegung isoliert und mit Sanktionen belegt. Unterstützt wird Lukaschenko von Russland, das mit seinen Truppen nächste Woche ein gemeinsames Manöver abhalten will und ihm gerade einen Milliardenkredit gewährte.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.