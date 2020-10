Vor neuen Massenprotesten in Belarus gegen Präsident Lukaschenko haben sich Sicherheitskräfte in Stellung gebracht.

Das unabhängige Nachrichtenportal tut.by berichtete, dass einige Plätze in der Hauptstadt Minsk mit Metallgittern abgesperrt worden seien. Die Opposition hatte für den Nachmittag zu neuen Aktionen aufgerufen. An den vergangenen Sonntagen beteiligten sich Zehntausende, teilweise mehr als 100.000 Demonstranten. Es gab Hunderte Festnahmen.



Das Innenministerium in Minsk hatte zuletzt offen mit dem Einsatz von Schusswaffen und scharfer Munition gedroht. Die Behörden begründeten dies mit einer angeblichen Radikalisierung der Oppositionsbewegung.



Die Demonstranten werfen Lukaschenko Wahlfälschung vor. Das offizielle Ergebnis der Präsidentenwahl vom 9. August wird auch von der EU und den USA nicht anerkannt.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.