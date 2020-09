In der belarussischen Hauptstadt Minsk haben neue Massenproteste gegen Präsident Lukaschenko begonnen - trotz eines Demonstrationsverbotes. Nach Schätzungen von Augenzeugen beteiligen sich mindestens 100.000 Menschen. Etwa 250 Personen seien festgenommen worden, erklärte das Innenministerium.

Die Polizei habe die Demonstrierenden in mehreren Vierteln der Stadt in Gewahrsam genommen. Der Unabhängigkeitsplatz im Zentrum von Minsk wurde mit Stacheldraht abgeriegelt. Bewaffnete Einsatzkräfte sperrten Teile der Innenstadt ab. Auch in anderen Städten des Landes gab es Proteste. Insgesamt beteiligten sich allein in Minsk Zehntausende Menschen.

Gestern wieder viele Festnahmen

In Belarus gibt es seit der Präsidentschaftswahl Anfang August Proteste gegen Staatschef Lukaschenko. Gestern gab es bei einer Demonstration von Frauen in Minsk erneut viele Festnahmen; das Innenministerium bestätigte 114.



Inmitten der angespannten Lage werden russische Soldaten morgen in Belarus an einer Militärübung teilnehmen. Laut der Nachrichtenagentur RIA entsendet die russische Armee Spezialisten einer Fallschirmjäger-Division in das Land. Die Übung werde gemeinsam mit dem belarussischen Militär abgehalten und rund zehn Tage dauern, heißt es unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau.



Über den Machtkampf in Minsk können Sie hier in einer langen Sendung mehr nachlesen oder -hören: Lukaschenko will bleiben - aber das hat einen Preis.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.