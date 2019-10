Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hält sich zu einem Besuch bei deutschen Soldaten in Niger auf.

Die Bundeswehr unterhält in der Hauptstadt Niamey einen Stützpunkt für Lufttransporte im Rahmen der UNO-Mission MINUSMA im Nachbarland Mali. In dem westafrikanischen Land verüben Dschihadisten immer wieder Anschläge.



In der vergangenen Woche hatten bewaffnete Kämpfer zwei Camps der malischen Streitkräfte angegriffen und mindestens 38 Soldaten getötet.