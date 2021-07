UNO-Generalsekretär Guterres fordert, die Blauhelm-Mission der Vereinten Nationen in Mali aufzustocken.

Mehreren Nachrichtenagenturen liegt ein Schreiben von Guterres an den UNO-Sicherheitsrat vor. Darin tritt er dafür ein, die Minusma-Mission um gut 1.700 Soldaten und mehr als 300 Polizisten zu erweitern. Bislang ist die Entsendung von rund 15.000 Einsatzkräften vorgesehen. Die Bundeswehr ist mit 900 Soldaten beteiligt.



Guterres argumentiert, die Mission stehe vor immer komplexeren Herausforderungen und sehe sich einer zunehmenden terroristischen Bedrohung gegenüber. Ausdrücklich nennt der UNO-Generalsekretär die jüngsten Angriffe auf Stützpunkte und Konvois. Bei einem der Anschläge wurden 13 Soldaten verletzt, darunter zwölf Deutsche und ein Belgier.



Auf eine Verstärkung der Minusma-Mission setzt auch Frankreich, das seinen eigenen Kampfeinsatz in der Sahelzone beenden will.

