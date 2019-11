Mira ist wieder hell Wunderbarer Stern am Abend

In den Stunden rund um Mitternacht ist am Südhimmel der Stern Mira im Walfisch zu beobachten. Er wurde 1596 von David Fabricius entdeckt, einem Pastor und begeisterten Himmelsbeobachter in Resterhafe bei Aurich.

Von Dirk Lorenzen

