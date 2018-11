In den USA ist die stellvertretende Nationale Sicherheitsberaterin Ricardel nach Kritik der Präsidentengattin Melania Trump abgesetzt worden.

Ricardel werde das Weiße Haus verlassen und an anderer Stelle eingesetzt, sagte die Sprecherin von US-Präsident Trump, Sanders, in Washington. Über den künftigen Posten Ricardels machte sie keine Angaben.



Melania Trump hatte am Dienstag über ihre Sprecherin erklären lassen, Ricardel habe nicht länger die Ehre verdient, im Weißen Haus zu arbeiten. Es ist ein ungewöhnlicher Vorgang, dass eine Präsidentengattin öffentlich die Entlassung von ranghohen US-Regierungsmitarbeitern fordert. Hintergrund sind vermutlich Streitigkeiten zwischen Ricardel und dem Personal der First Lady während deren Afrika-Reise im Oktober. Laut Presseberichten ging es unter anderem um Sitzplätze im Flugzeug.