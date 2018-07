Wave Of Sorrow" stand am Beginn einer langen Reihe von Produktionen im Schnittfeld von improvisierter Musik und Folklore. Besonders als "Moscow Art Trio" mit dem Sänger Sergej Starostin, aber auch zusammen mit traditionellen Vokalgruppen wie dem bulgarischen Frauenchor "Angelite" faszinierten Alperin und Shilkloper Massen von Konzertbesuchern. Nachdem sich die Musiker seitdem neben eigenen Projekten immer wieder zu grenzüberschreitenden Abenteuern getroffen hatten, besannen sie sich erst im vorletzten Jahr ihrer Anfänge und entschieden sich, wieder als reines Duo aufzutreten. Ihre aktuelle Musik wies dabei genau die spielerischen und klangästhetischen Charakteristika auf, die schon ihr Erstlingsalbum auszeichneten – und die nichts an Frische und Leidenschaft eingebüßt haben.

Misha Alperin & Arkady Shilkloper

Misha Alperin – Piano

Arkady Shilkloper – Waldhorn, Flügelhorn

Aufnahme aus der "Unterfahrt" in München vom 10. Juni 2017