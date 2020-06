In der Evangelischen Kirche in Deutschland soll sexualisierte Gewalt in einer Studie umfassend aufgearbeitet werden.

Die zuständige Bischöfin Fehrs sagte, man wolle klären, welche besonderen Risikofaktoren für Missbrauch es in der evangelischen Kirche und der Diakonie gebe - etwa in Bezug auf Kinder- und Jugendarbeit, Jugendfreizeiten und Pfadfinderarbeit. In den Blick genommen würden dabei nicht nur Pfarrpersonen, sondern auch andere haupt- und nebenberufliche Mitarbeiter sowie Ehrenamtliche.



Zuvor hatten die 20 Landeskirchen mit einem einstimmigen Beschluss der Beauftragung der umfassenden Aufarbeitungsstudie zugestimmt. Sie wird von einem unabhängigen Forschungsverbund erarbeitet; Ergebnisse sollen innerhalb von drei Jahren vorgestellt werden. Die Studie ist Teil eines Maßnahmenpakets zum Schutz vor sexualisierter Gewalt, das die EKD-Synode im November 2018 beschlossen hatte.