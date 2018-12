Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Rörig, sieht deutliche Fortschritte bei der Aufarbeitung sexueller Übergriffe in der katholischen Kirche.

Sie habe in diesem Jahr ein neues Kapitel aufgeschlagen, sagte Rörig der Katholischen Nachrichten-Agentur. Es gebe inzwischen in den meisten Bistümern den ernsthaften Willen zur Aufarbeitung. Niemand glaube mehr, dass das jahrzehntelange eklatante Unrecht gegen Kinder und Jugendliche im Sande verlaufen könne. Rörig begrüßte die Übergabe von Akten an die Staatsanwaltschaften, zu denen sich viele Bistümer inzwischen entschlossen hätten. Er mahnte aber an, dass bei den strafrechtlich jetzt noch relevanten Fällen sensibel mit den Opfern umgegangen werden müsse.