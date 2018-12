Der Hildesheimer Bischof Wilmer fordert von der Katholischen Kirche ein radikales Umdenken als Konsequenz aus dem Missbrauchsskandal.

Wilmer sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger", Untersuchungen sollten in Form von Wahrheitskommissionen stattfinden. Namen zu nennen, gehöre zur Wahrhaftigkeit. Der Bischof betonte, das Problem von sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch in der Kirche werde immer noch nicht ernst genug genommen. Man müsse alles Geschehene aufdecken und aufklären. Mit ihm werde es kein klammheimliches Verschwindenlassen in irgendwelchen Schubladen geben.



Die Deutsche Bischofskonferenz hatte im September eine Studie über sexuellen Missbrauch von Kirchenmännern an Kindern und Jugendlichen vorgestellt. Zwischen 1946 und 2014 sollen mindestens 1.670 katholische Geistliche fast 3.700 meist männliche Minderjährige missbraucht haben.