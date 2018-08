Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich doch, wie Mark Twain mal geschrieben haben soll. 13 Jahre ist es her, dass ein Papst bei einem öffentlichen Auftritt seiner Verzweiflung an seiner eigenen Priesterschaft freien Raum ließ. Papst Benedikt, der deutsche Papst, beklagte 2005 in Rom lautstark den "Schmutz", der sogar die eigene Kirche beflecke. Unverkennbar meinte er damit jene sexuellen Missbrauchsfälle, die kurz zuvor ans Licht gekommen waren, allen voran in der Erzdiözese von Boston.



Wer in diesen Tagen Papst Franziskus beobachtet – den Nachfolger von Benedikt – muss ihn nicht vom Schmutz reden hören, um seinen inneren Schmerz zu erahnen. Denn noch immer hängen Missbrauchsvergehen wie ein Kreuz über dem neuen Papst, der doch so gerne als Reformer gelten will – der sich aber diesmal kaum von seinem so unterschiedlichen Vorgänger unterscheidet: Leider auch gar nicht in der Art und Weise, wie er mit dem Missbrauchsskandal umgeht.



Man muss nicht all die verstörenden Details ausbreiten, die gerade wieder aus US-Diözesen bekannt werden. Details über massenhaften sexuellen Missbrauch, über Sodomie und Sadismus, über erzwungene Abtreibungen und praktizierte Pädophilie – gar über Priester, die sich an Jungen vergriffen, die sie eigenhändig getauft hatten. So hört man es nun wieder täglich aus Pennsylvania genau wie damals aus Boston – oder von all den anderen Stellen der Kirche weltweit, die ähnliche Missbrauchsskandale erleben mussten, von Australien bis natürlich Deutschland.

Verstörendes Verhalten der Kirchenobersten

Verstörender ist, wie sehr sich das Verhalten der Personen an der Spitze ähnelt. Da sind nicht allein die Belege, dass Bischöfe die sexuellen Vergehen ihrer Priester gedeckt oder sogar gerechtfertigt haben. Nein, der Vorwurf trifft auch die Vertreter von Petrus auf Erden.



Benedikt fand nie eine Antwort, manche sehen sogar seinen vorzeitigen Abgang als ein frustriertes Verzweifeln an der Missbrauchskrise. Und Franziskus, der vermeintliche Revolutionär? Er hat zwar Sex-Untaten der Kurie als Werke des Teufels gegeißelt. Aber gegenüber den Tätern hat er sehr viel Nachgiebigkeit gezeigt. Bei einem Besuch in Chile nahm er einen Bischof, den die Kirche wegen offensichtlicher Sex-Vergehen schon sanktioniert hatte, gegen "Verleumdung" in Schutz, zur Empörung vieler Kritiker. Ein päpstliches Komitee für den Schutz Minderjähriger nahm Franziskus lange wenig ernst. Und am ranghohen Finanzchef des Vatikans hielt er lange fest, obwohl Missbrauchsvorwürfe gegen den immer lauter wurden.

Es geht um einen doppelten Sündenfall

Also geht es um einen doppelten Sündenfall – um die Verbrechen an den Opfern und ihren Familien, die sich der Kirche anvertraut hatten. Aber auch gegenüber all jenen, die weiter an die Kurie und ihre Strukturen glauben. "Es ist wirklich schwer, gerade ein Katholik zu sein", wurde ein amerikanischer Gläubiger nach den jüngsten Enthüllungen zitiert.



All diese Gläubigen müssen endlich darauf vertrauen können, dass die Kirche – die sich unbeirrt als moralische Instanz inszeniert - das moralisch Gebotene tut: und schonungslos aufklärt. Dazu würde eine Kommission gehören, die wirklich ungehindert ermitteln kann - und künftig verhindert, dass in falsch verstandener Milde Sexualstraftäter eher in einem abgelegenen Kloster den Lebensabend verbringen dürfen als im Gefängnis.

Vorbilder dafür gibt es, etwa aus Australien und Chile, sogar in Deutschland – wo die Bischofskommission immerhin, anders als in den USA, klare Leitlinien für den Umgang mit sexuellem Missbrauch gefunden hat.

Kirchliche Erneuerung muss weiter gehen

Aber die Erneuerung kann nicht nur für die USA gelten, sie muss weiter gehen, bis zur Kirchenspitze. Papst Franziskus hat schon viel angestoßen. Er hat, gegen zahllose Widerstände, frischen Wind in die Kurie gebracht. Er ist ein Idol für Menschen, die nach moralischem Halt suchen in einer Welt, die sich vor allem um das Ego zu drehen scheint – und er bietet Halt in einer Globalisierung, bei der viele nicht mehr mitkommen.



Der schlichte Umstand, dass er einfach lebt und die Füße der Bedürftigen wäscht, hat sich auch bei denen eingeprägt, die kein Kirchenlied kennen.



Franziskus versteht sich also auf Symbolik. Aber gerade bei der Sexual-und Geschlechterfrage, für so viele ein Symbol der Ausgrenzung, hat er Symbolik bislang gescheut – und die Männerbastion Vatikan nicht geschleift.



Gewiss, Franziskus kann die Kirche nicht auf einen Schlag umbauen. Aber eins könnte er jederzeit: Abbitte müsste er leisten gegenüber den Opfern von sexuellem Missbrauch durch seine Priester - indem er sich diesen Opfern buchstäblich vor die Füße wirft.