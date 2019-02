Der australische Kardinal Pell ist nach seiner Verurteilung wegen Kindesmissbrauchs inhaftiert worden.

Das ordnete ein Gericht in Melbourne an. Zuvor hatten die Anwälte des 77-Jährigen einen Antrag zurückgezogen, dass der Geistliche gegen Kaution auf freiem Fuß bleiben darf.



Wie Vatikansprecher Gisotti bestätigte, ist Pell nicht länger Finanzchef des Vatikans. Seine Amtszeit wäre in diesem Monat ohnehin abgelaufen. Der enge Vertraute des Papstes hatte das drittwichtigste Amt im Vatikan seit 2014 inne. Er war bereits seit geraumer Zeit beurlaubt.



Gestern war bekannt geworden, dass der 77-Jährige von einem australischen Gericht wegen sexuellen Missbrauchs von zwei Jungen in den 90er Jahren schuldig gesprochen wurde. Das Strafmaß ist noch nicht festgesetzt.