Im Missbrauchsfall um den früheren Arzt Larry Nassar bietet der US-Turnverband den Opfern Entschädigungen in Höhe von insgesamt 215 Millionen Dollar an.

Mit einer Einigung auf Abfindungszahlungen will der Verband weitere Gerichtsverfahren mit Nassars Opfern abwenden. Der Mediziner war in zwei Verfahren für den Besitz von Kinderpornografie und Missbrauch teils minderjähriger Opfer bereits zu bis zu 175 Jahren Haft verurteilt worden. Insgesamt sind Anzeigen hunderter Turnerinnen und ihrer Eltern gegen ihn eingegangen.



Opferanwälte lehnten das Entschädigungsangebot des US-Verbands zunächst ab. Der Vorschlag enthalte keine Strukturveränderungen innerhalb des Verbands, um künftig die Sicherheit der Turnerinnen vor Übergriffen zu garantieren, hieß es in einer Erklärung. Zudem übernehme der US-Verband keine Verantwortung für die Vorfälle.