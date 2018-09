Missbrauch in Chile

Papst Franziskus hat weitere Konsequenzen aus dem Missbrauchsskandal in Chile gezogen.

Das Oberhaupt der katholischen Kirche versetzte den chilenischen Priester und Priesterausbilder Karadima in den Laienstand und entband ihn damit von allen kirchlichen Pflichten. Der Vatikan teilte mit, Franziskus habe diese Entscheidung "für das Wohl der Kirche" getroffen.



Karadima stand im Zentrum des Missbrauchsskandals in dem lateinamerikanischen Land. Ein vatikanisches Gericht hatte den heute 88-Jährigen 2011 wegen Missbrauchs verurteilt - allerdings nur zu einem Leben in Buße und Gebet. Das galt vielen Kritikern als zu milde.