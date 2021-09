Missbrauch in der Familie

Fast jedes zweite Kind, das in seiner Familie sexuelle Gewalt erleidet, wird von seinem Vater, Stief- oder Pflegevater missbraucht. Das geht aus einer Studie hervor, die auf der Auswertung von Betroffenenberichten beruht und in Berlin von der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs vorgestellt wurde.

Danach machen Väter 48 Prozent der Täter aus; Mütter, Stief- und Pflegemütter zehn Prozent. Außerdem berichten die Betroffenen von Onkeln, Brüdern, Großvätern und anderen überwiegend männlichen, aber auch weiblichen Verwandten als Täter und Täterinnen. Viele Kinder erlebten die Gewalt durch mehr als eine Person innerhalb und außerhalb der Familie. Bei fast jedem zweiten Kind begann der Missbrauch vor dem sechsten Lebensjahr, dauerte viele Jahre und wurde nur selten durch Eingriffe von außen beendet.



Den Täterinnen und Tätern gelingt es der Studie zufolge vielfach, den Schein der Normalität aufrecht zu erhalten. Sie bringen die Kinder mit Drohungen zum Schweigen. Im Familienalltag ist die Gewalt häufig eng verwoben mit der Erziehung, mit Strafen, Ritualen, aber auch Fürsorge.



Für die Studie "Sexuelle Gewalt in der Familie. Gesellschaftliche Aufarbeitung sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche von 1945 bis in die Gegenwart" wurden laut Angaben 870 vertrauliche Anhörungen und schriftliche Berichte ausgewertet. Die betroffenen Opfer waren demnach zwischen 16 und 80 Jahre alt. Sie ist das Ergebnis eines fünfjährigen Forschungsprojekts und begleitend zur Arbeit der Aufarbeitungskommission entstanden. Durchgeführt wurde das Forschungsprojekt von Wissenschaftlern der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Finanziert wurde sie aus Forschungsmitteln der Kommission.

