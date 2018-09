Missbrauch in der Kirche

Der Staat sollte sich nach Auffassung des Bundesbeauftragten Rörig stärker in die Aufarbeitung von Missbrauchsfällen in der Kirche einschalten.

Rörig sagte der "Süddeutschen Zeitung", dem Staat könne nicht an einer Kirche gelegen sein, die jede Glaubwürdigkeit verliere. Der Beauftragte forderte Verträge zwischen Bund, Ländern und Kirchen, die ein Recht auf Akteneinsicht regeln, aber auch Befugnisse für Ermittlungen und Ansprüche auf Entschädigung.



Die katholischen Bischöfe kommen heute zu ihrer Herbst-Vollversammlung zusammen. Am Dienstag wollen sie dann offiziell eine Studie über jahrzehntelangen Missbrauch in der Kirche vorstellen. Bekannt wurde bereits, dass zwischen 1946 und 2014 etwa 3.700 Menschen Opfer sexueller Übergriffe wurden, darunter viele Kinder und junge Erwachsene. Die meisten der mutmaßlichen Täter waren oder sind Priester.