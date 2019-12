Missbrauch in der Kirche

Papst Franziskus hat im Skandal um sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche einen Schritt zu mehr Transparenz und Aufklärung vollzogen.

Nach Angaben des Vatikans hob er das sogenannte "päpstliche Geheimnis" auf. Das führt nach Einschätzung des Portals "Vatican News" dazu, dass Aussagen in Kirchenprozessen künfigt auch an zivile - also weltliche - Behörden gehen können.



Kritiker hatten das pontifikale Geheimnis als Methode verurteilt, um Täter zu schützen, Opfer zum Schweigen zu bringen und die Strafverfolgung zu behindern. Der Vatikan argumentierte stets, die Vertraulichkeit diene dem Schutz der Privatsphäre der Opfer. Außerdem werde die Integrität des Verfahrens nach Kirchenrecht gewahrt.



Der Vatikan wertet zudem künftig kinderpornografische Fotos und Videos als solche, wenn die Opfer unter 18 sind. Bislang galt diese Grenze bis zu einem Alter von 14 Jahren.