Opfervertreter fordern von der Spitze der katholischen Kirche, wegen der Missbrauchsfälle konkreter tätig zu werden. Der Mitbegründer der Organisation "Eckiger Tisch", Katsch, sagte im Deutschlandfunk, der Papst habe in seinem Brief als Reaktion auf die Fälle in Pennsylvania starke Worte gewählt, müsse diesen aber nun auch Taten folgen lassen.

Die Kirchenspitze sollte Katschs Ansicht nach "von sich aus an der Aufarbeitung mitwirken und nicht immer nur reagieren, wenn ihr weltweit Fälle um die Ohren geschlagen werden". Der Papst könne als Oberhaupt der katholischen Kirche beispielsweise das sogenannte päpstliche Geheimnis aufheben, das alle Aktenbestände im Vatikan schütze.



"Das ist ein Akt, den er allein souverän setzen könnte. Er könnte die Akten zugänglich machen, im Vatikan selbst. Dort liegen Akten über sexuellen Mißbrauch von tausenden Kindern und Jugendlichen in der ganzen Welt. Er könnte seine Bischöfe auffordern, das gleiche bei sich zu tun." Bisher sei die gängige Praxis, immer nur das zuzugeben, was einem ohnehin nachgewiesen werde - und ansonsten bemühe man sich, die Reihen geschlossen zu halten.



Der Papst spreche in seinem Schreiben von einer "Kultur des Missbrauchs und einer Kultur des Vertuschens". Wenn es ihm ernst sei, diese Kultur aufzubrechen und künftig zu verhindern, dann müsse er damit an der Spitze anfangen, und das könnte er jetzt in Irland beim Weltfamilientreffen tun, indem er dem Schweigegebot des Vatikans in Hinsicht auf die Verfehlungen von Priestern ein Ende setze. Das Weltfamilientreffen beginnt am Abend in der irischen Hauptstadt Dublin und dauert sechs Tage. Papst Franziskus wird zu einem Besuch erwartet - er kommt als erster Papst seit über 40 Jahren nach Irland.



Katsch beschrieb Franziskus als starken Reformer, der aber auf Unterstützung angewiesen sei. Er sieht dabei vor allem die deutschen Bischöfe in der Pflicht, die sich seiner Darstellung nach bei der Aufklärung von Missbrauchsfällen bisher mehrheitlich zurückgehalten hätten. Es gebe nach wie vor Kräfte in der katholischen Kirche, die sehr stark für den Kurs der Vertuschung arbeiteten. Diese würden sich ungerecht behandelt fühlen und bemühten sich, den Eindruck zu vermitteln, es handele sich nur um Einzelfälle. "Man möchte gerne zurück in die seligen Zeiten, als die Kirche noch wie eine geschlossene, monolithische Einheit dastand, man ist davon überzeugt, dass man etwas ganz Besonderes ist, wenn man Priester geworden ist".



Katsch sieht nach wie vor "düstere Gestalten" in Machtpositionen im Vatikan, die kein Interesse an Aufklärung haben und diese möglicherweise sogar verhindern. "Wir sind erst am Anfang der Veränderung." Der Opfervertreter hofft, dass die von der katholischen Kirche eingesetzte Kommission in Deutschland sich jetzt, nachdem die Fälle in Pennsylvania ans Licht gekommen sind, intenstiver mit der Aufarbeitung befasst. "Es kann ja schlecht sein, dass man in Deutschland ehrenamtlich Missbrauch aufarbeiten muss."