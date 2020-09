Der Sprecher der Opfer-Initiative "Eckiger Tisch", Katsch, hat die Entschädigungsangebote der katholischen Bischöfe für Opfer sexuellen Missbrauchs als kleinmütig kritisiert.

Die Deutsche Bischofskonferenz sei zurückgerudert und spreche nicht mehr von Entschädigung und Schmerzensgeld, sondern nur noch von einer Anerkennung, sagte Katsch im Deutschlandfunk. Das sei eine "Finte". Die Bischöfe fielen hinter bereits Erreichtes zurück. Bislang erhalten Opfer durchschnittlich eine Zahlung von 5.000 Euro, in Härtefällen auch mehr. Eine von der Bischofskonferenz eingesetzte unabhängige Arbeitsgruppe, zu der auch Katsch gehörte, schlug hingegen Summen bis zu 400.000 Euro vor.



Bis morgen tagt in Fulda die Herbstvollversammlung der katholischen Deutschen Bischofskonferenz. Sie befasst sich auch mit den Entschädigungen. Ihr Vorsitzender Bätzing strebt an, bis Ende des Jahres eine Lösung zu finden. Mit einer Kunstaktion auf dem Fuldaer Domplatz will die Initiative "Eckiger Tisch" an die rund 5.000 Opfer erinnern.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.