Missbrauch in Lügde

Im Missbrauchsfall von Lügde haben die Ermittler auch bei dem neuen Beschuldigten mehrere Datenträger gefunden.

Die Staatsanwaltschaft Detmold teilte mit, man habe bei dem 57-Jährigen mehrere Gegenstände sichergestellt, die als Beweismittel in Frage kommen könnten.



Auch der neue Verdächtige bewohnt eine Parzelle auf dem Campingplatz in Lügde. Der Ort war zwei Tage lang durchsucht worden. Der Verdächtige befindet sich weiter auf freiem Fuß.



In dem Missbrauchsfall sind bislang drei Männer angeklagt. Alle Beschuldigten sind geständig.