Im Fall des sexuellen Missbrauchs von Kindern auf einem Campingplatz in Nordrhein-Westfalen wird inzwischen auch gegen die Polizei ermittelt.

Ein Zeuge habe sich im August 2016 telefonisch an eine Dienststelle des Kreises Lippe gewandt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Detmold der Deutschen Presse-Agentur. Die Beamten hätten den Hinweis an das zuständige Jugendamt weitergeleitet. Ermittlungen habe es nicht gegeben. Die Staatsanwaltschaft prüfe nun, ob die Polizei nicht weitere Schritte hätte einleiten müssen. Ein weiterer Hinweis sei im November 2016 durch eine Mitarbeiterin eines Jobcenters erfolgt. Auch in diesem Fall habe die Polizei das Jugendamt informiert, aber nicht ermittelt. Gestern war bekannt geworden, dass auch gegen die Jugendämter des Kreises Lippe und des Landkreises Hameln-Pyrmont in Niedersachsen ermittelt werde.



Auf dem Campingplatz im Kreis Lippe waren mehr als zehn Jahre mindestens 23 Kinder missbraucht worden. Die Polizei geht von insgesamt 1.000 Einzeltaten aus. Drei Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft.