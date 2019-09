Der ehemalige Finanzchef im Vatikan, Kardinal Pell, geht ein weiteres Mal gegen seine Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger in Berufung.

Der 78-Jährige wandte sich an das oberste Gericht Australiens, wie der High Court bestätigte. Damit will er den Schuldspruch eines Geschworenengerichts zu Fall bringen. Der Geistliche war zu einer sechsjährigen Haftstrafe verurteilt worden; er sitzt bereits im Gefängnis. Pell wird vorgeworfen, dass er sich in den 90er Jahren an zwei Chorknaben vergangen habe. Er selbst weist die Anschuldigungen zurück. Der High Court muss zunächst entscheiden, ob er sich der Sache annimmt. Das kann Monate dauern.