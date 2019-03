Die katholische Kirche will ihre sogenannten Anerkennungszahlungen für Missbrauchsopfer von unabhängigen Stellen überprüfen lassen.

Das kündigte der Missbrauchsbeauftragte der Kirche, der Trierer Bischof Ackermann, auf der Frühjahrsvollversammlung in Lingen an. Das System wirke intransparent und solle nun in aller Offenheit ausgewertet werden.



Bei der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals werde man zudem stärker mit staatlichen Stellen und mit unabhängigen Beratern zusammenarbeiten, betonte der Bischof. Gemeinsam mit dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Rörig, werde zunächst ein Leitfaden erarbeitet.



Betroffene von sexuellem Missbrauch innerhalb der Kirche können die Anerkennungszahlung über ihre Diözese beantragen. Sie liegt in der Regel bei 5.000 Euro. Bislang sind nach Angaben Ackermanns 1.900 Anträge eingegangen.