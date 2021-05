Nach Aussetzung der Arbeit des Betroffenenbeirats zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt ist Kritik am Vorgehen der Evangelischen Kirche laut geworden.

"Wir lassen uns nicht auflösen", heißt es einer Erklärung, die von vier der insgesamt zwölf Mitgliedern des Beirats unterzeichnet wurde.

In dem Schreiben erklären sie weiter, mit dem einseitigen Schritt versuche sich die EKD der Kritik von Betroffenen an ihren unzureichenden Prozessen der Aufarbeitung zu entziehen.



Die EKD hatte von einer Neuausrichtung der Betroffenenbeteiligung an der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt gesprochen. Als Grund wurden unter anderem zu viele interne Konflikte und mehrere Rücktritte genannt. Die Arbeit des Gremiums soll mit Hilfe von externen Beratern neu ausgerichtet werden. Weiter heißt es, die Beteiligung von Betroffenen an der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt sei für die evangelische Kirche zentral und unverzichtbar.



Weitere Informationen zum Thema hören Sie in einem Beitrag der Sendung "Tag für Tag" (Audio-Datei).

Diese Nachricht wurde am 11.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.