Der Landtag in Nordrhein-Westfalen bekommt als Konsequenz aus den Missbrauchsfällen von Lügde und Bergisch Gladbach eine Kinderschutzkommission.

Alle fünf Fraktionen stimmten am Vormittag zu, das Gremium mit insgesamt 13 Mitgliedern einzurichten. Die Kommission soll konkrete Vorschläge erarbeiten, wie Kinder und Jugendliche besser geschützt werden können. Außerdem soll sie sich mit Verbänden, Organisationen und Einrichtungen austauschen.



Der Landtag reagiert damit auf die Missbrauchsfälle auf einem Campingplatz in Lügde in Ostwestfalen und auf ein mutmaßliches Missbrauchs-Netzwerk in Bergisch Gladbach bei Köln und weiteren Orten.