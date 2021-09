Der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder lässt den Umgang mit Missbrauch in seinen eigenen Reihen von unabhängiger Seite aufklären.

Die Vorsitzende des Bundes, Venus, sagte in Berlin, der Verband wolle die Verantwortung übernehmen für das teilweise gravierende institutionelle Versagen. Es sei in der Vergangenheit in mindestens fünf Fällen nicht gelungen, Täter aus dem Verband zu entfernen. Man habe Betroffenen kein Gehör geschenkt, abgewiegelt und versucht, die Taten unsichtbar zu machen, sagte Venus. Sie appellierte an die Betroffenen, sich an der unabhängigen Aufarbeitung zu beteiligen. Dafür wurde das Münchner Institut für Praxisforschung und Projektberatung beauftragt. Im Fokus der Untersuchungen steht der Zeitraum von der Gründung des Pfadfinder-Bundes im Jahr 1976 bis zum Jahr 2006.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.