Nach dem Eingeständnis von Papst Franziskus, dass Nonnen in der katholischen Kirche sexuell missbraucht werden, wird der Ruf nach Konsequenzen laut.

Die ehemalige Ordensschwester Doris Reisinger sagte der Deutschen Presse-Agentur, wenn die Kirche jetzt nicht konkret werde, fühlten sich Betroffene wie sie verhöhnt. Reisinger hat 2011 einen Mitbruder wegen mehrfacher Vergewaltigung angezeigt. Sie fordert unabhängige Studien über das Ausmaß des Missbrauchs und Entschädigungen.



Die Reformbewegung "Wir sind Kirche" verlangte, den Missbrauch an Nonnen auch Ende des Monats auf einem Krisentreffen im Vatikan zur Sprache zu bringen. Der männliche Klerikalismus in der römisch-katholischen Kirche sei mitverantwortlich dafür, dass Frauen in vielen Teilen der Welt als Menschen zweiter Klasse angesehen würden, hieß es in einer Erklärung.