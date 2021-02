Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, hat die schleppende Missbrauchsaufklärung im Kölner Erzbistum als Desaster bezeichnet.

Das Krisenmanagement sei schlecht gewesen und es sei weiterhin schlecht, sagte der Limburger Bischof im ZDF. Er müsse das Verhalten von Kardinal Woelki tolerieren, weil er keine Möglichkeiten zum Eingreifen in Köln habe. Es bleibe nichts anderes übrig, als bis Mitte März abzuwarten.



Der Kölner Erzbischof Kardinal Woelki steht seit Monaten in der Kritik. Er hält ein Gutachten zu sexueller Gewalt durch Kleriker unter Verschluss und gab stattdessen ein neues Gutachten in Auftrag. Dieses soll nun am 18. März vorgestellt werden. Woelki wurde seither mehrfach öffentlich zum Rücktritt aufgefordert. Zuletzt gestand er teilweise Fehler ein.



Derzeit tagt die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.