In der Debatte um die Aufarbeitung von Fällen sexueller Gewalt im Erzbistum Köln hat der Vorsitzende des örtlichen Diözesanrates, Kurzbach, Kritik an Kardinal Woelki geübt.

Dieser habe als moralische Instanz versagt, sagte der Laienvertreter der "Westdeutschen Zeitung". Es gehe aber nicht nur um den Erzbischof. Es gebe auch viele andere, die seit Jahren in herausgehobener Position Verantwortung getragen hätten oder immer noch trügen. Fragen stellen lassen müssten sich auch alle jetzigen und ehemaligen Weihbischöfe, Generalvikare und Mitglieder des Erzbischöflichen Rates. Woelki hält seit Monaten ein Gutachten unter Verschluss, in dem der Umgang von Verantwortlichen im Bistum mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs gegen katholische Priester untersucht wird. Er führt dafür unter anderem rechtliche Bedenken an.



Bereits gestern hatte das Präsidium der Reform-Arbeitsgruppe "Synodaler Weg" in der katholischen Kirche Kritik geäußert. In einer gemeinsamen Erklärung wird ein Vertrauensverlust beklagt, der nur schwer behoben werden könne. Dem Gremium gehören zahlreiche hochrangige Vertreter der katholischen Kirche an.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.