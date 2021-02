Der Kölner Kardinal Woelki hat Fehler bei der Aufarbeitung der Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen katholische Priester eingeräumt.

Er sagte der Kölnischen Rundschau, ein Fehler sei gewesen, dass man Zusagen der beauftragten Münchener Kanzlei vertraut habe, eine rechtssichere Aufarbeitung zum Thema vorzulegen. Woelki betonte, er selbst kenne das Gutachten nach wie vor nicht, Fachleute sähen darin aber schwere methodische Mängel und Verstöße gegen Persönlichkeitsrechte.



Die Kanzlei weist das zurück und kritisierte Woelkis Verhalten scharf. Das Gutachten unter Verschluss zu halten, sei ein "Gewaltangriff", sagte Rechtsanwalt Wastl der "Zeit"-Beilage "Christ & Welt". Woelki solle das Gutachten veröffentlichen, damit sich jeder ein Bild machen könne, forderte er. Viele der Betroffenen könnten nur durch die Nennung von Verantwortlichen Ruhe finden.



Woelki kündigte an, Namen von Verantwortlichen zu nennen, wenn ein neu in Auftrag gegebenes Gutachten Mitte März veröffentlich wird. Zahlreiche Kirchenvertreter hatten sich zuletzt von Woelki distanziert und einen Vertrauensverlust beklagt. Termine für Kirchenaustritte sind in Köln auf Wochen ausgebucht.

