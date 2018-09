Der Regensburger Bischof Voderholzer hat verlangt, die Studie über sexuellen Missbrauch in der deutschen katholischen Kirch umgehend allen Bistümern zugänglich zu machen.

Ein Sprecher Voderholzers sagte der Katholischen Nachrichten-Agentur, es sei ein Unding, dass die Studie den Medien bereits vorliege, nicht aber den Auftraggebern. Die Bischöfe benötigten die Ergebnisse der Studie dringend.



Die von der Deutschen Bischofskonferenz in Auftrag gegebene Untersuchung soll offiziell bei ihrer Herbstvollversammlung am 25. September in Fulda vorgestellt werden. Medien zitieren allerdings bereits seit einer Woche daraus. Demnach gab es in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland mehr als 3.600 Betroffene sexueller Übergriffe durch mindestens 1.670 mutmaßliche Täter, darunter mehrheitlich Priester. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Kardinal Marx, hatte erklärt, er sei angesichts dessen erschüttert und beschämt.