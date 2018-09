Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken fordert als Konsequenz aus den Missbrauchsfällen in der Kirche neue Strukturen.

Es sei wichtig, die Machtverhältnisse so zu verändern, dass Missbrauch nicht mehr möglich sei, sagte der Präsident des ZdK, Sternberg, im Deutschlandfunk. Dafür müssten etwa die Ausbildungswege in den Blick genommen werden. Nötig sei aber auch eine stärkere Beteiligung von Frauen an den Ämtern und Aufgaben der katholischen Kirche.



Nach Ansicht von Sternberg kann die jetzige Aufarbeitung der Kirche in Deutschland anderen gesellschaftlichen Bereichen als Vorbild dienen. Man dürfe nicht so tun, als ob Kindesmissbrauch nur eine Frage von Klerikern sei. Die Kirche aber stelle sich dem Thema in aller Schärfe und Deutlichkeit und zwar weltweit.



Die Deutsche Bischofskonferenz hatte eine Studie in Auftrag gegebenen, der zufolge sich zwischen 1946 und 2014 mindestens 1.670 Priester des sexuellen Missbrauchs schuldig gemacht haben. Betroffen gewesen seien nahezu 3.700 Opfer.



Die Studie soll offiziell auf der Herbstvollversammlung der Bischofskonferenz am 25. September vorgestellt werden.