Bundesjustizministerin Barley hat die katholische Kirche aufgefordert, in der Affäre um Kindesmissbrauch ihre Akten zugänglich zu machen.

Die SPD-Politikerin sagte der Wochenzeitung "Die Zeit", der Rechtsstaat akzeptiere keine Geheimarchive. Wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorlägen, könnten die Strafverfolgungsbehörden alle Unterlagen in den kirchlichen Archiven beschlagnahmen und auswerten. Es könne auch eine strafbare Handlung sein, Akten zu manipulieren, um jemanden zu schützen.



Die Bischofskonferenz hatte Ende September eine Studie zum sexuellen Missbrauch in der Kirche vorgelegt und eingeräumt, lange weggeschaut und vertuscht zu haben. Der Erhebung zufolge wurden von 1946 bis 2014 in Deutschland 3.677 Kinder und Jugendliche Opfer von sexuellem Missbrauch. Beschuldigt werden 1.670 Geistliche. Die Autoren der Studie hatten selbst allerdings keinen direkten Zugriff auf die Akten der Kirche. Vielmehr arbeiteten sie mit Fragebögen, um Informationen von den Bistümern zu erhalten.