Der Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Rörig, fordert einen Pakt gegen sexuellen Missbrauch in Deutschland.

Rörig sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), Verantwortungsträger in Schulen, Kitas, Kirchengemeinden oder Sportvereinen müssten sich verpflichten, dass ihre Einrichtungen zu Schutz- und nicht zu Tatorten würden. Er sprach von einer "inakzeptablen Gelassenheit und einem unerträglichen Schweigen", mit dem Politik, Zivilgesellschaft und Bevölkerung auf die sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche reagierten.

Umfassende Aufklärung gefordert

Die katholische und evangelische Kirche befänden sich im Jahr 2020 immer noch in der Anfangsphase der Aufarbeitung. Vertrauen lasse sich nur durch umfassende Aufklärung der "scheußlichen Sexualverbrechen" zurückgewinnen. Der Missbrauchsbeauftragte Rörig wird sich heute auch bei einer Bilanz-Pressekonferenz äußern. Dort kommt zudem ein Vertreter der Betroffenen zu Wort.



Vor zehn Jahren wurden Missbrauchsfälle am katholischen Berliner Gymnasium "Canisius-Kolleg" bekannt. Zahlreiche weitere Fälle in der katholischen und evangelischen Kirche kamen in der Folge ans Licht. Die Bundesregierung reagierte unter anderem mit der Einrichtung einer unabhängigen Kommission. Deren Vorsitzende Andresen kritisierte, nach wie vor würden nicht entschieden genug von allen Institutionen Aufarbeitung, Schutzkonzepte und die Anerkennung der Rechte von Kindern und Jugendlichen eingefordert.