Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Rörig, hat eine umfassende Aufklärungskampagne gegen sexuelle Gewalt an Kindern gefordert.

Vielen Menschen in Deutschland fehlten die Einsicht und das Wissen zu dem Thema, sagte Rörig im Deutschlandfunk. Deshalb sei eine Sensibilisierungskampagne in der Dimension der Anti-Aids-Kampagne, die seit Jahrzehnten funktioniere, nötig. In Deutschland müsse jeder wissen, wo sexuelle Gewalt anfange, was Indizien dafür seien und wo man Hilfe erhalte. Rörig betonte, die zuletzt bekannt gewordenen Fälle seien nur die Spitze des Eisbergs. Für viele tausend Jungen und Mädchen sei sexueller Missbrauch trauriger Alltag. "Der Schutz vor sexueller Gewalt ist keine Kür, sondern Pflicht."



In Berlin konstitutiert sich heute der Nationale Rat zur Bekämpfung von sexuellem Missbrauch. Das Gremium will den Schutz, die Prävention und die Intervention bei sexuellem Missbrauch stärken. Bis Sommer 2021 sollen konkrete Umsetzungsschritte erarbeitet werden.