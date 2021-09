Papst Franziskus hat den Rücktritt des Hamburger Erzbischofs Heße nicht angenommen.

Dies gab der Vatikan über die Apostolische Nuntiatur in Berlin bekannt. Heße, der früher Personalchef und Generalvikar im Erzbistum Köln war, hatte nach der Vorstellung des Kölner Missbrauchsgutachtens am 18. März seine Amtsgeschäfte ruhen lassen und dem Papst seinen sofortigen Rücktritt angeboten. Das Gutachten hatte Heße in seiner Kölner Zeit elf Pflichtverletzungen im Umgang mit Fällen von sexualisierter Gewalt vorgeworfen. Konkret soll er versäumt haben, kirchliche Verfahren zur Aufklärung von Missbrauchsvorwürfen einzuleiten und mehrere Fälle nicht an Staatsanwaltschaft oder Vatikan gemeldet zu haben. Mit der heutigen Entscheidung des Papstes bleibt Heße weiter im Amt.

