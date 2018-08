Die katholische Deutsche Bischofskonferenz hat den Vorwurf zurückgewiesen, Fälle von sexuellem Missbrauch nicht ausreichend aufzuklären.

Der Missbrauchsbeauftragte der Bischofskonferenz, Ackermann, sagte in Bonn, er habe keine Anhaltspunkte dafür, dass nicht alle Bistümer ihre Archive geöffnet hätten. Woher der Beauftragte der Bundesregierung, Rörig, die Informationen für seine Behauptung nehme, entziehe sich seiner Kenntnis, meinte der Trierer Bischof.



Rörig hatte den Zeitungen der Funke Mediengruppe gesagt, nicht alle Bistümer hätten ihre Archive für eine Studie geöffnet. Dabei handelt es sich um ein Forschungsprojekt, das die Deutsche Bischofskonferenz 2014 zum Thema sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester in Auftrag gegeben hatte. Die Ergebnisse sollen am 25. September bei der Herbstvollversammlung der Bischöfe in Fulda vorgestellt werden.