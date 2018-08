Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Rörig, hat der katholischen Kirche vorgeworfen, nicht genug zu tun, um Missbrauchsfälle aufzuklären.

Aufarbeitung werde noch zu oft als Gefahr für die eigene Institution gesehen, sagte Rörig den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Diese Haltung mache deutlich, wie sehr Institutionen- und Täterschutz noch immer vor Opferschutz stünden. Er äußerte Bedauern darüber, dass nicht alle Bistümer ihre Archive für eine entsprechende Studie geöffnet hätten. Die Deutsche Bischofskonferenz hatte im Jahr 2014 ein Forschungsprojekt zum Thema sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse sollen am 25. September bei der Herbstvollversammlung der deutschen Bischöfe in Fulda vorgestellt werden.