Der US-Bundesstaat West Virginia hat im Zusammenhang mit Missbrauchsfällen Klage gegen ein katholisches Bistum erhoben.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Bistum Wheeling-Charleston vor, in Schulen, Gemeinden und Feriencamps wissentlich Priester eingesetzt zu haben, von denen bekannt gewesen sei, dass sie bereits Kinder sexuell missbraucht hätten. Das Bistum habe diese Fälle vertuschen wollen, sagte ein Anklagevertreter in Charleston.



Das Bistum wies die Vorwürfe zurück und erklärte, die pädophilen Neigungen der Geistlichen seien trotz einer gründlichen Prüfung ihrer Lebensläufe nicht bekannt gewesen. In dem Fall geht es um Missbrauchsfälle aus den 50er und 60er Jahren.



Der Vatikan untersucht bereits Vorwürfe gegen den ehemaligen Bischof von Wheeling-Charleston, Bransfield, wegen möglicher sexueller Übergriffe gegenüber Erwachsenen.